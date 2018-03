Les licenciements ébranlent le personnel de RTL: l'émotion est intense dans les bureaux

La procédure Renault touche à sa fin à RTL. Un plan de transformation négocié depuis plusieurs mois par les syndicats et qui se solde par 88 départs, dont 38 départs volontaires. Tous les départements sont touchés.

C'est une opportunité aussi, mais c'est triste

Le plan de transformation #Evolve, qui doit permettre à RTL d'affronter les défis de l'avenir, s'accompagne d'un plan de licenciements qui ébranle le personnel de RTL Belgium. 38 employés ont décidé volontairement de partir. 50 autres n'ont pas eu le choix.

"C'est triste de partir. Je ne dis pas que c'est un échec car c'est une opportunité aussi, mais c'est triste même si je pars avec le sourire", a confié Jimmy Meo, journaliste.

"C'est extrêmement triste pour ceux qui partent sans l'avoir voulu. C'est un vrai choc pour eux. On a le coeur lourd, on le sent à tous les étages. Il y a des larmes, on sent les regrets et cette mélancolie", a ajouté Eric Van Duyse, journaliste.

Sur trois, je suis le seul qui reste

À la régie publicitaire, le silence pèse sur les équipes qui tentent de se remettre au boulot. "Sur trois, je suis le seul qui reste. Ça ne fait que deux jours donc on a toujours l'impression qu'ils vont arriver, mais voilà, ils ne reviennent plus", a déclaré Cédric Braun, senior account manager à la régie publicitaire IP.

"Ici j'ai réalisé tous mes rêves. Et donc j'ai grandi avec cette société. Je souhaite à tous les jeunes qui vont arriver autant de bonheur que moi j'en ai reçu", a expliqué Fanny Rochez, journaliste.