Son mari sauve la vie de leur fils en lui donnant son foie: "Le jour le plus laid de ma vie"

L'émission "Les orages de la vie", présentée par Stéphane Pauwels, a donné la parole à une famille de Walhain victime des aléas de la vie ce mercredi à 19h45 sur RTL-TVI.

Cette famille, c'est celle d'Olivier Fortamps, champion de ski nautique, de son épouse Marie et de leurs deux enfants.



L'un d'eux, Antoine, est vivant aujourd'hui grâce à son père, qui lui a donné une partie de son foie. "Le jour de la greffe, ça a été le jour le plus laid de ma vie", se souvient Marie. D'autant qu'elle risquait ce jour-là de perdre à la fois son fils et son mari. "J'ai eu peur de les perdre et ça, à Saint-Luc ils ne nous l'ont jamais caché, que ça pouvait avoir des conséquences mortelles sur Olivier aussi."

L'opération s'est bien déroulée et le couple se souvient qu'il a fallu cacher ses émotions avant l'opération. "Ça arrivait" de craquer, avoue Olivier, mais "jamais à l'hôpital" devant les enfants, se souvient Marie. Car "il faut rester solide devant eux. Les médecins nous ont expliqué que ça joue beaucoup au moral. Donc il faut rester positif envers l'enfant", explique Olivier.

Leur histoire et celle de l'humoriste français Jean-Marie Bigard ont été diffusées ce mercredi soir à 19h45 sur RTL-TVI.