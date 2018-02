29 centres de ski ouverts en Wallonie pour le début des vacances de carnaval

(Belga) Les exploitants de 29 stations de ski ont profité des chutes de neige survenues ces dernières heures pour ouvrir samedi matin leur centre. On peut désormais skier en province de Liège, de Luxembourg, du Hainaut mais aussi dans le Namurois. Par ailleurs, les six centres de ski alpin du sud du pays (Mont des Brumes (Stoumont), Baraque Fraiture, Monty (Lierneux), Val de Wanne (Trois-Ponts), Thier des Rexhons (Spa) et Ovifat) sont désormais accessibles.

L'unique centre de ski alpin des Cantons de l'Est situé à Ovifat, dans les Fagnes, a donc ouvert samedi matin. "Pendant plusieurs jours nous avons activement préparé les pistes. Grâce aux canons à neige pour lesquels nous avons désormais une licence et à l'aide active des membres du club, les conditions sur les pistes sont maintenant satisfaisantes", expliqué Gunther Elsen, le président du club de ski alpin d'Ovifat, centre prisé qui n'a ouvert que cinq jours depuis le lancement de la saison début décembre. Quatorze autres centres sont également ouverts dans les Cantons de l'Est. A l'offre complète en Haute Fagnes (Signal de Botrange, Mont Rigi, Baraque Michel, Crêtes de Xhoffraix, Mont Spinette, Maison du Parc), on ajoute les pistes de Rocheratch, Weywertz, Worriken et Elsenborn, dans l'Eifel, de Manderfeld et de Losheimergraben dans la Vallée de l'Our mais également les centres d'Haus Ternell (Eupen) et des Houyres sur les hauteurs de Malmedy à Baugnez où l'on peut pratiquer la motoneige. En province de Luxembourg, ce sont au total huit centres qui sont accessibles. Outre la Baraque Fraiture, qui propose ski de fond et ski alpin, les fondeurs ont aussi rendez-vous à Samrée, Anlier, Champlon, Senonchamps, Martelange, Saint-Hubert et Chiny. On skie aussi dans le Hainaut du côté de Chimay (piste de Rièzes) mais également dans le Namurois à la Croix-Scaille à Gedinne sur des parcours de 3, 7, 10 et 12 km. (Belga)