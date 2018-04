Athlétisme: premières sanctions sportives après des accusations d'agressions sexuelles

Les premières sanctions sont tombées après des accusations d'agressions sexuelles qui secouent l'athlétisme français: l'entraîneur de demi-fond Pascal Machat a écopé de six mois de suspension ferme devant la Fédération mais il a "immédiatement" fait appel, niant les faits qui lui sont reprochés.

Annoncée vendredi à l'AFP par son avocat, la sanction disciplinaire, 18 mois de suspension dont douze avec sursis, interdit à l'entraîneur d'exercer "toute fonction" ainsi que "l'accès aux terrains", a confirmé une source proche du dossier. Contactée, la Fédération française d'athlétisme (FFA), dont la commission disciplinaire avait entendu l'entraîneur le 11 avril, s'est refusée à tout commentaire.

Ancien responsable national du demi-fond chez les jeunes, Pascal Machat est aussi visé par une enquête judiciaire du parquet de Fontainebleau, pour agression sexuelle, après une plainte déposée par l'athlète française Emma Oudiou.

Cette dernière l'a accusé début avril dans un article du Monde de gestes très déplacés, le 26 juillet 2014 alors qu'elle s'apprêtait à disputer la finale du 3.000 m steeple des championnats du monde juniors à Eugene, aux États-Unis.

"A un moment, je me retrouve à côté de lui, il me prend les fesses et me caresse. C'était ma première finale internationale, j'étais dans un état de stress extrême, et je pense qu'il l'a senti. Il perçoit qu'à ce moment-là je suis vulnérable", avait raconté l'athlète, évoquant d'autres gestes déplacés.

- 'Ça suffit!' -

Le Monde avait alors révélé l'existence d'une autre plainte, pour viol cette fois, contre l'entraîneur du club de Créteil Giscard Samba, qui a sous son aile les hurdlers Dimitri Bascou et Aurel Manga. Une enquête judiciaire distincte a été ouverte à Créteil et M. Samba attend aussi de passer devant la commission de discipline de la FFA.

L'affaire a remis en lumière le problème des violences sexuelles dans le sport et la difficulté pour les victimes à dénoncer ce type de faits. Il s'agissait des premières révélations de ce type dans le milieu sportif français depuis l'affaire Harvey Weinstein, producteur de cinéma américain accusé de multiples agressions sexuelles et viols. Ce scandale a essaimé dans le monde entier et a entraîné de nombreuses autres dénonciations d'agressions sexuelles ou de sexisme masculin dans toutes les sphères des sociétés.

"Il me semble que pour que les choses changent, peu d'occasions nous sont présentées. Ainsi il était hors de question que je ne participe pas à cette voix féminine qui hurle +ça suffit!+", avait posté Emma Oudiou, 23 ans, sur Facebook, quand l'article du Monde était sorti.

Pascal Machat a contesté les accusations et son avocat, Hubert Delarue, a indiqué avoir déposé plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse contre l'athlète. D'après Me Delarue, qui dénonce aussi de faux témoignages à l'appui des accusations contre son client, il n'est aujourd'hui plus question d'agression sexuelle dans la décision de la commission disciplinaire.

Faux, selon l'avocate d'Emma Oudiou, Me Nathalie Fonteneau, pour qui "la commission n'a pas écarté les agressions sexuelles", même si "elle n'est pas là pour qualifier pénalement les faits".

"Les faits dénoncés ont été reconnus, avérés et sanctionnés", a-t-elle conclu.