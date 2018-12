Super-G de Lake Louise: Shiffrin complète sa collection

L'Américaine Mikaela Shiffrin a remporté son premier super-G dimanche à Lake Louise (Canada), devenant la septième skieuse de l'histoire à s'imposer dans toutes les disciplines au programme de la Coupe du monde de ski alpin.

Shiffrin, reine incontestée du slalom, a surclassé avec un chrono d'1 min 19 sec 41/100e la Norvégienne Ragnhild Mowinckel, 2e à 77/100e, et l'Allemande Viktoria Rebensburg, 3e à 83/100e.

L'Américaine, qui s'aventure encore rarement dans les épreuves de vitesse, avait décroché sa première victoire en descente l'hiver dernier sur cette même piste de Lake Louise.

Elle totalise à 23 ans désormais 46 victoires en Coupe du monde dont 34 en slalom, six en slalom géant, une en descente, une en super-combiné et une en super-G.

La double N.1 mondiale en titre compte aussi à son palmarès trois victoires dans des slaloms parallèles et city events, disciplines plus récentes sur le circuit mondial.

La double championne olympique et triple championne du monde rejoint un club très fermé de skieuses polyvalentes sacrées dans les cinq principales disciplines, composé des Suédoises Anja Pärson et Pernilla Wiberg, de l'Autrichienne Petra Kronberger, de la Slovène Tina Maze, de la Croate Janica Kostelic et de l'Américaine Lindsey Vonn.

Avec cette troisième victoire de l'hiver, après ses succès en slalom à Levi (Finlande) et Killington (Etats-Unis), Shiffrin s'envole au classement général de la Coupe du monde avec un total de 489 points, soit plus de 200 points d'avance sur sa première poursuivante, la Suissesse Michelle Gisin.

L'Autrichienne Nicole Schmidhofer qui avait remporté vendredi et samedi les deux descentes de Lake Louise, a été reléguée au-delà de la 10e place (11e), à plus d'une seconde de Shiffrin.

Côté français, Romane Miradoli s'est classée 6e, à 7/100e seulement du podium, et a signé le deuxième meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde.

Deux autres Françaises, Tiffany Gauthier (22e) et Jennifer Piot (28e), ont marqué des points au classement général de la Coupe du monde.

La leader de l'équipe de France Tessa Worley a chuté après avoir été déséquilibrée par une porte, mais elle s'est relevée rapidement.