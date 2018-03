RISQUE INSENSÉ: un camion entre sur l'autoroute E40 par... la sortie (vidéo)

Dominique a été interpellé par la vidéo ci-dessous, filmée à la sortie de l'autoroute E40 à hauteur de Aalter, entre Gand et Ostende, et partagée jeudi sur les réseaux sociaux. Il nous l'a transmise via le bouton orange Alertez-nous. On peut y voir un comportement d'une extrême dangerosité: le conducteur d'un camion décide d'entrer sur l'autoroute par... la sortie. Sur les images, on observe le camion s'engager dans la bretelle de sortie malgré le panneau "interdit". Il croise un autre poids lourd en train de sortir mais continue son chemin. Il aboutit au pied de l'autoroute, attendant le moment opportun pour s'engager, comme on s'engagerait sur une simple route nationale à la différence non négligeable que le flux de voitures est incessant et que celles-ci filent à toute ailleurs. Par ailleurs, en se positionnant pour entrer sur l'autoroute, le camion bouche la sortie, empêchant les voitures d'y pénétrer et créant donc une file.