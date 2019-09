Une chaîne humaine permet de sauver des dauphins en Floride (vidéo)

C’est une scène un peu particulière. Cette semaine, plusieurs dauphins se sont retrouvés pris au piège. Ils étaient coincés dans un canal de Saint-Pétersbourg en Floride. A cause de la faible salinité de l’eau, ils étaient en dangers. Pour les sauver, une équipe de 14 volontaires se sont regroupés deux jours après et ont formé une chaîne humaine pour montrer aux dauphins la voie de sortie du canal. Ces sauveteurs ont notamment diffusé des sons et vibrations pour les ramener dans la baie de Riviera, les dauphins ayant une ouïe particulièrement développée. Les cétacés ont ensuite vite retrouvé leur liberté en passant sous le pont. Le sauvetage a duré 45 minutes.