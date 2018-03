Luyindama méritait-il un carton rouge pour cette faute? Stéphane Pauwels se fâche après le match (vidéo)

Le Standard de Liège a remporté la Coupe de Belgique de football en s'imposant en finale face au RC Genk 1 à 0 après prolongation, samedi soir à Bruxelles, enlevant ainsi son huitième trophée. Cette victoire des hommes de l'entraîneur portugais Ricardo Sa Pinto leur permet de se qualifier directement pour la phase des poules de la prochaine Europa League. Après 90 premières minutes sans but (et un seul envoi cadré), Renaud Emond a donné l'avantage et la victoire aux Liégeois d'un coup de tête à la 92e.