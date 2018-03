Polémique au cœur de l’armée belge: voici ce qu’on nous cache sur les F-16

La procédure de remplacement des avions de combat F-16 Falcon est sujette à une vaste polémique au cœur de l’armée belge. Plusieurs officiers supérieurs sont soupçonnés d'avoir caché, notamment au ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA), un document de l'avionneur Lockheed Martin faisant état d'une durée de vie bien plus longue que celle qui avait été annoncée; on évoque une espérance de vie rallongée d'au moins 6 ans, et pouvant même aller jusqu'à 27 ans ! Voici le récapitulatif réalisé par l’équipe de "C’est pas tous les jours dimanche".