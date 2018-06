Angleterre: enquête sur 450 morts suspectes dans un hôpital

Plus de 450 patients d'un hôpital du sud de l'Angleterre sont décédés après avoir reçu un dérivé de morphine, entre 1989 et 2000. Les familles veulent savoir si l'hôpital a volontairement écourté la vie des patients, et ont fait mener une enquête indépendante.