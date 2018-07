Ryanair: "Le nouveau personnel de cabine arrive péniblement à 1000 euros/mois"

Yves lambot, secrétaire permanent du syndicat CNE, affirme que les hôtesses et autres stewards engagés récemment par la compagnie aérienne à bas coût ne gagne pas plus de 1000 euros par mois. Le personnel plus expérimenté atteint, lui, 1800 euros. "Nous avons beaucoup de respect pour vous, mais notre employeur n'en a aucun pour nous". C'est en ces termes que s'est adressé le personnel de cabine de Ryanair aux passagers dans une lettre ouverte diffusée par la CNE/LBC.