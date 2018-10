Que se passe-t-il quand un panda sauvage et un cheval tombent nez à nez?

Un villageois chinois circulait avec son cheval dans un étroit passage au milieu de la forêt lorsqu'il est tombé sur un panda sauvage. Le convoi a ralenti et le panda en face a fait pareil. Jusqu'à ce que le panda décide de foncer sur eux. L'animal sauvage a finalement stoppé sa course, et la situation s'est définitivement apaisée quand il a fait demi-tour.