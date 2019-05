Catherine Fonck:"Une infirmière prend en charge 11 patients par jour!"

Catherine Fonck était l'invitée de Fabrice Grosfilley ce matin sur Bel RTL. La cheffe de groupe cdH à la Chambre a évoqué le risque de pénurie d'infirmiers et d'infirmières qui s'aggrave de plus en plus. Le cdH voudrait donc renforcer l'attractivité du métier et d'augmenter le nombre d'infirmiers.