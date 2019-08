Visite de la magnifique abbaye de Val-Dieu, entre Herve et Aubel

Elle se situe au cœur du Pays de Herve. Des visites guidées permettent de découvrir non seulement les coulisses de l'abbaye, mais également sa basilique, son parc et sa brasserie. La magie et la majesté des lieux vous projettent dans un autre monde et un autre temps.