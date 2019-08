Le secteur de la construction se féminise petit à petit: Julie est souvent la seule femme sur les chantiers (vidéo)

Le secteur de la construction se féminise et on compte 10% de femmes en plus en 5 ans. parmi les 200.000 travailleurs recensés en 2018, il y avait 17.000 femmes. Le secteur devient moins physique et plus technique.