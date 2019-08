Un Autrichien passe plus de 2 heures dans un récipient rempli de glace

Un sportif extrême a passé 2 heures, 8 minutes et 47 secondes plongé dans une boîte remplie de glace; il en avait jusqu'au cou et ne portait qu'un slip de bain ! Il a battu le record précédent d'1H et 53 minutes.