Pourquoi la facture de gaz est moins chère en Belgique?

Les Belges reçoivent une facture en moyenne plus basse que dans les pays voisins, selon une comparaison mensuelle du régulateur énergétique, la Creg. Pour une famille moyenne, la facture annuelle revient à 1.031 euros, contre 1.167 euros au Royaume-Uni. Les consommateurs néerlandais paient plus de 2.000 euros et ce alors que le pays produit son propre gaz. Le niveau réduit des factures belges est à attribuer à l'obligation pour les fournisseurs de coupler leurs tarifs variables aux variations de prix sur les marchés. C'est moins le cas dans les pays voisins.