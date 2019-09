Les images avant/après du passage de l’ouragan Dorian aux Bahamas

Des images satellites de la ville de Marsh Harbour et l’île Green Turtle Cay datant d'octobre 2018 ont été comparées à d'autres enregistrées ce jeudi aux Bahamas. On peut observer un avant/après l'ouragan Dorian impressionnant. Les lieux sont complètement dévastés. Le bilan officiel est de 43 morts. Selon une étude préliminaire de la firme de consultants Karen Clark & Co, le coût des pertes atteindrait 7 milliards de dollars, rapporte BFM.