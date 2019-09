Toutes sortes de miaulements à l'exposition internationale du chat à Varsovie

L'exposition internationale du chat s'est tenue ce week-end à Varsovie, en Pologne. Chaque année, ce festival du chat propose différentes compétitions. Marek Debski, organisateur de l'événement, explique comment les chats sont examinés : "Le but est de déterminer à quel point le chat est similaire au standard, qui inclut une série de critères qu'un chat doit avoir dans sa race, sa catégorie et sa couleur. Cela comprend la longueur de la queue, la qualité de la fourrure et sa couleur, la longueur et l'espacement de ses oreilles."