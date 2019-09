Faillite de Thomas Cook: l'hôtel réclame à la famille Heylen le paiement de trois chambres

Une semaine à Marrakech pour la famille Heylen. Ils ont réservé 3 chambres pour 6 personnes. Facture payée à Thomas Cook. Bref… il n’y avait plus qu’à profiter du soleil. "Tout allait bien jusqu’à ce matin. Nous avons été appelés à la direction de l’hôtel, suite à la faillite de Thomas Cook. Ils nous réclament le prix des trois chambres qui n’aurait pas été réglé d’après eux, soit 3.000 euros. Nous sommes entre le marteau et l’enclume et nous ne savons que faire."