Un concours photo lancé en Gaume pour promouvoir la région

Un grand concours photos a été lancé en Gaume. Il est demandé aux participants de poster sur les réseaux sociaux, les plus belles photos de la région. Objectif : évoquer la Gaume positivement. Car le territoire, très touristique, souffre de la peste porcine africaine. Le concours se déroule jusqu’au 4 novembre. Pour participer, il faut mettre le #visitgaume. De quoi montrer que la Gaume est belle en automne, même sans les circuits forestiers, fermés aux utilisteurs de la forêt pour éviter la propagation de la peste porcine africaine. Une démarche qui s’ajoute aux circuits de balades bucoliques à travers champs et villages proposés aux touristes et à la population locale. A la clé, une récompense avec des produits locaux.