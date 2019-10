Elio Di Rupo remet les clés du PS à Paul magnette, le nouveau président

Tous les dimanches, de 11h00 à 13h00, Christophe et ses chroniqueurs reçoivent les personnalités (politiques, artistiques, sportives, …) qui font l’actu. Analyses, coups de gueule et coups de coeur : c’est le rendez-vous incontournable du week-end pour décrypter l’actualité avec un seul crédo : "On vous dit tout, vous faites l’actu avec nous, sans prise de tête".