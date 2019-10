La fédération des constructeurs automobiles tacle la Région bruxelloise : "Une borne électrique pour 3500 habitants, on n’y arrivera pas”

Joost Kaesemans, le directeur de la communication de la Febiac, la Fédération de l'Automobile et du Cycle, réagit sur l’antenne de Bel RTL à la décision de la Région bruxelloise d’interdire les véhicules au diesel sur son territoire en 2030 et tous les véhicules à moteur thermique en 2035. Elle est trop “ambitieuse” car elle a “un retard énorme” sur l’installation de bornes électriques par rapport à d’autres villes européennes, notamment concernant l’approvisionnement en électricité. “Une borne pour 3500 habitants, on n’y arrivera pas”, selon Kaesemans.