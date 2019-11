Jean-Claude Marcourt: "Le PS, il a donné!"

PS et NVA dont les désaccords ont eu raison de la bonne volonté des préformateurs. Rudy Demotte et Geert Bourgeois ont demandé à être déchargés de leur mission. Le roi garde sa décision en délibéré. Il consulte. Jean-Claude Marcourt, président du parlement wallon et négociateur fédéral pour le parti socialiste était l’invité du 7H50 sur Bel RTL. C’est l’impasse et le PS donne la main.