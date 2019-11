2 frères creusaient des tunnels sous le Mur de Berlin

Le "mur de la honte" faisait 155 KM de long et s'étendait autour de Berlin-Ouest. On estime que 100.000 Allemands ont tenté de passer de l'Est à l'Ouest. L'un des moyens utilisés était un tunnel dont 2 frères en avaient fait leur spécialité.