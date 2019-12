Impact du Brexit sur notre pays: "La Belgique deviendra une frontière, et ça posera des problèmes"

Pieter de Crem, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, revient sur l'une des conséquences du Brexit: la Belgique, la France ou encore les Pays-Bas seront dorénavant des frontières extérieures. Des mesures de précaution ont dès lors déjà été prises dans les infrastructures portuaires et le corps de police en Flandre occidentale a été renforcé. Il y aura également un renforcement des contrôles dans les gares et les aéroports.