La bibliothèque de Wavre déménage

Les 58.000 livres, bandes dessinées et DVD sont transférés vers la Sucrerie, un tout nouveau hall polyvalent qui comprend des salons et des salles de réunion. Car aujourd’hui, une bibliothèque c’est bien plus qu’un endroit pour emprunter des livres, comme l'explique la responsable Catherine Pirart. Le déménagement de la bibliothèque de Wavre sera terminé en février.