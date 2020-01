Militaires réquisitionnés depuis 5 ans dans les rues de Bruxelles: RTL INFO les a suivis durant 24h (vidéo)

Pour la 1ère fois en télévision, une équipe de RTL a passé 24 H. aux côtés de soldats qui assurent notre sécurité en rue, dans les gares et les aéroports. Ils et elles sont plus de 500 actuellement sur le terrain.