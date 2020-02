Georges-Louis Bouchez: "Il est grand temps d'agir"

"Tous ceux qui font des déclarations tapageuses n'aident pas", a lancé mardi matin le président du MR quelques instants avant de se rendre chez le Roi. "Mais il y a toujours un chemin pour celui qui a la volonté. Il ne faut pas tomber dans la dramatisation mais il est grand temps maintenant d'agir (...) Il faut un gouvernement stable le plus rapidement possible donc il ne faut pas ajouter des dossiers qui rendent les choses plus compliquées", a ajouté Georges-Louis Bouchez devant le Palais Royal.