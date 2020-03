Les fontainiers du château de Versailles à Amay

8 fontainiers du château de Versailles sont de passage à Amay du 3 au 6 mars, au Centre des Métiers du Patrimoine "La Paix Dieu". Ils viennent montrer leur savoir-faire aux intéressés de la discipline et artisans formateurs du centre. Les français, habitués aux matériaux anciens dans le système de Versailles, transmettent à leurs homologues liégeois leur connaissance et expérience. C'est la deuxième fois que belges et français se rencontrent. La première fois, c'était dans les années 90. A cette époque, le système hydraulique de Versailles n'était pas performant. Les Liégeois étaient venus prêter main forte aux français pour améliorer le système de Versailles et apporter leur savoir-faire.