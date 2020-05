Le directeur du théâtre Le Public s'en prend vivement à la ministre de la Culture: "Pas UNE mesure n'a été prise!"

Le secteur culturel est l'un des plus touchés par la crise. Concerts, pièces de théâtre, tous les événements sont annulés. Pour les artistes et les techniciens, il n'y a plus de rentrées. Nicolsa Lowyck est en direct du théâtre "Le Public".