La fonte de la calotte glaciaire du Groenland s'accélère

La fonte de la calotte glaciaire s'accélère au Groenland, et les chutes de neige ne parviennent plus à contrebalancer les pertes de glace. La disparition défiinitive du Groenland est de plus en plus probable, même si les émissions de gaz à effet de serre diminuaient.