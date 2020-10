Un moyen simple et gratuit pour éviter la contamination au coronavirus: renouveler l'air le plus souvent possible (vidéo)

Le virus peut se transmettre à travers les gouttelettes qu'on expire. Alors que la contamination par voie aérienne est aussi de plus en plus évoquée, il existe un moyen simple pour éviter la contamination : renouveler l'air, le plus souvent possible, notamment en entreprise.