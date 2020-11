Cinq ans après l'attentat de Paris, un hommage est rendu aux 130 victimes

Le soir du 13 novembre 2015, des commandos jihadistes font 130 morts et 350 blessés à l'extérieur du Stade de France près de Paris, sur des terrasses de la capitale et dans la salle de spectacle du Bataclan. Cinq ans plus tard, un hommage a lieu à Paris.