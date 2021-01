Coronavirus: les indépendants à l'arrêt réclament des assouplissements

Pour tous ceux dont l'activité professionnelle est à l'arrêt, il n'y a pas grand chose à espérer du comité de concertation de demain. Cependant, ces professionnels n'en peuvent plus d'attendre et ont de plus en plus de mal à s'en sortir.