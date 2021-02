Vues aériennes du Texas sous la neige

Des millions de Texans se sont retrouvés sans chauffager en raison de pannes d'énergie dans l'État déclenchées par une vague de froid dans laquelle les températures de l'air et de l'eau ont chuté bien en dessous des niveaux habituels. La vague de froid, qui a tué au moins 21 personnes et coupé le courant à plus de quatre millions de personnes au Texas, ne devrait pas cesser avant ce week-end.