La natalité belge est en baisse constante depuis 2010

Après le premier confinement du printemps 2020, et autant de temps passé chez soi, on pouvait s'attendre à un baby-boom fin 2021 et début 2021. Il n'en a rien été, et la natalité est en baisse, une tendance observée d'ailleurs depuis 2010.