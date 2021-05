La côte belge se prépare au retour massif des touristes l'été prochain

Le littoral est, plus que jamais, une destination de vacances très prisée par les Belges francophones. Les chiffres confirment d'ailleurs que, depuis le début de la crise sanitaire, les Wallons sont de plus en plus nombreux à s'y rendre pour une nuitée ou un séjour plus long.