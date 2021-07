Les habitants de la vallée de la Lienne se plaignent du bruit des motards: voici la décision de la ministre

la Vallée de la Lienne, près de Stoumont, et ses aux routes sinueuses, est fort prisée par les motards, voire un peu trop. Les riverains n'en peuvent plus de leur vitesse et du bruit. La ministre Valérie De Bue a pris une mesure radicale, celle de limiter la vitesse à 70 KM/H dans la région.