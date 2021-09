Emouvant témoignage: Sylvie et Erick ont perdu leurs deux seules filles lors des attentats de Paris (vidéo)

Sylvie et Erick, un couple français à la retraite, a perdu ses deux uniques filles, Marion et Anna. Elles avaient 27 et 24 ans. Le 13 novembre 2015, elles étaient à la terrasse du restaurant "Le Petit Cambodge" et sont tombées sous les balles des terroristes.