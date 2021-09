La saison des betteraves a débuté: comme s'annonce la récolte et comment deviennent-elles du sucre?

La récolte des betteraves a débuté cette semaine un peu partout en Belgique. C'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur la façon dont est cultivée cette plante, et la manière utilisée pour en extraire et commercialiser son sucre.