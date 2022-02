5 vélos déclarés volés chaque jour à Bruxelles: la police crée une page Facebook pour recenser les vélos retrouvés (vidéo)

La police estime que le phénomène serait pourtant trois fois plus important. Pour lutter contre ces vols, la zone Bruxelles-Ixelles a lancé une page Facebook qui recense les vélos retrouvés par ses services. Une initiative qui a de plus en plus de succès auprès des cyclistes.