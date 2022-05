Adrien Dolimont, ministre wallon du Budget, coince sur une question: "Ce n'est vraiment pas simple"

Adrien Dolimont (MR) était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL TVI. Le ministre wallon du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives a visiblement bloqué sur l'une des questions. Pour savoir quel genre de libéral il est, Pascal Vrebos a proposé à l'élu MR de classer quatre personnalités de son parti de la troisième à la première place, en laissant l'une d'elles au tapis. Parmi les propositions: Sabine Laruelle, Louis Michel, Jean-Luc Crucke et Denis Ducarme. Une question visiblement difficile pour le ministre, qui n'est pas parvenu à établir classement.