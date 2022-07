Les ours polaires attirés dans les villages à cause de la fonte des glaces

La chaleur frappe aussi le nord du globe. Cela entraîne des conséquences sur les ours polaires. La banquise fond, en effet, plus rapidement en été. Les ours rencontrent donc des difficultés pour chasser. Ils se dirigent vers les décharges publiques pour trouver de la nourriture.