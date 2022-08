Un mystérieux gouffre apparait au Chili

Les autorités chiliennes ont commencé à enquêter lundi 1er août sur un mystérieux gouffre d'environ 25 mètres de diamètre apparu ce week-end dans une zone minière du nord du pays. Les médias chiliens ont montré des images aériennes du gouffre sur un terrain exploité par une mine de cuivre canadienne, Lundin Mining LUN.TO, à environ 665 kilomètres au nord de la capitale Santiago. Le Service national de la géologie et des mines (Sernageomin) a pris connaissance du gouffre samedi 30 juillet et a envoyé du personnel spécialisé dans la région, a déclaré le directeur de l'agence, David Montenegro, dans un communiqué. Le communiqué ajoute qu'il y a une distance de près de 200 mètres jusqu'au fond et qu'aucun matériau n'y a été détecté. Le maire de la commune de Tierra Amarilla, Cristobal Zuniga, a déclaré aux médias locaux que le gouffre est une conséquence des activités extractives inconscientes et non mesurées qui sont menées dans la région. Sernageomin a signalé la fermeture de zones depuis l'entré