En Argentine, un bus tombe d'un pont, heurté par une voiture

À Cordoba, en Argentine, un accident de bus sur un pont routier a été filmé par des caméras de sécurité. Comme le montrent les images, le bus semble perdre le contrôle juste avant le pont et tombe dans un fossé. Aucun décès n'a été signalé et tous les passagers et le conducteur ont reçu des soins médicaux rapides.