Vague de chaleur: retour sur les précédentes canicules en Belgique

Les experts climatiques ont annoncé que ces épisodes de chaleur extrême allaient se répéter de plus en plus fréquemment. Nous allons faire un bond dans le temps pour essayer d'évaleur à quelle fréquence nous étions touchés par les canicules et surtout quelles étaient alors les températures maximales