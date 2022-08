40°C et Sirocco: un cocktail explosif qui attise les incendies dans le sud de l’Italie

Le sud de l'Italie est sous l'emprise d'une vague de chaleur, avec des températures grimpant à près de 40°C qui alimentant des incendies de forêts en Sicile notamment. Les pompiers ont combattu tôt ce vendredi un incendie sur le mont Grifone, une des collines entourant le quartier de Borgo Nuovo à la périphérie de Palerme. La fumée a provoqué des embouteillages sur l'autoroute reliant Palerme à Catane. Alimentées par le fort vent de sirocco, les flammes lèchent certaines maisons et auraient également touché certains garages. Plusieurs résidents qui ont quitté leur domicile par précaution. Les équipes de pompiers et le personnel de la protection civile ont travaillé dur toute la nuit. Sur l’île isolée de Pantelleria, un vaste incendie de forêt a lui été maîtrisé jeudi matin par les pompiers qui ont combattu l'incendie toute la nuit. Les services d'urgence ont évacué des maisons par mesure de précaution, y compris des résidences appartenant au créateur de mode Giorgio Armani et à la légende du football Marco T