Mickaïl Gorbatchev raconté par son biographe américain: "Un homme bon"

Mikhaïl Gorbatchev, qui a mis fin à la guerre froide sans effusion de sang mais n'a pas réussi à empêcher l'effondrement de l'Union soviétique, est décédé mardi 30 août à l'âge de 91 ans, ont annoncé des responsables de l'hôpital de Moscou. Gorbatchev, le dernier président soviétique, a conclu des accords de réduction des armements avec les États-Unis et des partenariats avec les puissances occidentales pour supprimer le rideau de fer qui divisait l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et provoquer la réunification de l'Allemagne. Mais ses vastes réformes internes ont contribué à affaiblir l'Union soviétique au point où elle s'est effondrée, un moment que le président Vladimir Poutine a qualifié de « plus grande catastrophe géopolitique » du XXe siècle. "Mikhail Gorbachev est décédé ce soir des suites d'une maladie grave et prolongée", a déclaré l'hôpital clinique central de Russie dans un communiqué. Poutine a exprimé "ses plus sincères condoléances", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Pesk