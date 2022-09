Un père et son fils remportent la plus ancienne course de montgolfières du monde

Les père et fils Wilhelm et Benjamin Eimers, de l'équipe GER-3, ont remporté la 65e Coupe Gordon Bennett, la plus ancienne course de ballons à gaz au monde. Parti vendredi 2 septembre de Saint-Gall en Suisse, le duo allemand a parcouru une distance de 1572,36 km en ligne droite avant d'atterrir sur la côte bulgare de la mer Noire près de la frontière turque lundi matin (5 septembre). Les Eimers ont été en vol pendant deux jours, 12 heures et 50 secondes, volant le long de la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, et à travers la Hongrie, la Serbie, la Roumanie et la Bulgarie. Les Eimer sont la première équipe père et fils à remporter la course, Wilhelm, 72 ans, remportant une cinquième victoire à sa 29e compétition, tandis que Benjamin, 37 ans, a triomphé pour la première fois à sa cinquième participation. Kurt Frieden et Pascal Witprachtiger de SUI-1 ont terminé deuxièmes avec une distance de 1550,32 km, tandis que l'équipe de GER-2 composée d'Andreas Zumrode et Axel Hunnekul a parcouru 1512,21 km po